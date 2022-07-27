Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Burdur'da mangal ateşi çatı katını da yaktı
Burdur merkez Armağan İlci Mahallesi'nde, mangaldan sıçrayan kıvılcımdan çıktığı iddia edilen yangında üç katlı bir apartmanın çatı katı tamamen yandı. Yangın, yarım saatlik çalışmayla söndürüldü.
Lale Paşa Caddesi Tarım Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında akşam saatlerinde bir anda alevler yükseldi.
Çevredeki mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası söndürülen yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çabası sonucu söndürüldü.
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