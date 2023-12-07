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Türkiye
AA 07.12.2023 05:04

Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden biri öldü, dört kişi yaralandı.

Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sami Kurt idaresindeki otomobil, Sorkun köyü Cengiz Köprüsü mevkiinde Hakan T. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Gölhisar Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücülerden Kurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Kurt'un eşi Aygül ve kızları Fatmanur ve Aslı Kurt ile diğer sürücü Hakan T. Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Aslı Kurt, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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