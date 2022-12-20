Karacaören köyünde yaşayan bir kişi, gece saatlerinde evinin ziline basılması üzerine kapıya çıktı.

Yeni doğmuş kız bebekle karşılaşan evin sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine adrese gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bebeği Burdur Devlet Hastanesine kaldırdı.

Solunum sıkıntısı çektiği belirlenen bebek, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de bebeği bırakan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

"Tedavisi hala yoğun bakımda devam ediyor"

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Çetin, gazetecilere, bebeğin dün Burdur Devlet Hastanesinden 112 Acil Sağlık ambulansıyla getirildiğini söyledi.

Bebeği yeni doğan ünitesine yatırdıklarını belirten Çetin, "Geldiğinde genel durumu kötüydü. Solunum cihazına bağlı. Soğukta kaldığı için vücut sıcaklığı düşük. Tedavisi hala yoğun bakımda devam ediyor. Bebeğimizin durumu kritik. 3 bin 200 gram ağırlığındaki bebeğin boyu 50 santimetre." diye konuştu.

Bu arada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bebeği bırakan kişinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, köyde yaşayan bir kadının bebeğin annesi olduğunun ileri sürülmesi üzerine söz konusu kadını, tetkik için Burdur Devlet Hastanesine götürdü.

Bebeği bulan çift: Kucaklayıp ısınsın diye içeriye götürdüm

Bebeği bulan çiftten Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, dün yaptığı açıklamada gece saat üç civarlarında kapının çaldığını duyduklarını söyledi.

Korktukları için dışarıya çıkamadıklarını belirten Taşlıoğlu, sabah saatlerinde tavuklarını yemlemek için dışarıya çıktığında kapının önünde bebeği gördüğünü anlattı.

Kundaktaki bebeği görünce eşine seslendiğini aktaran Taşlıoğlu, "Bebek üşümesin diye içeri aldık. Sonra muhtar ve jandarmaya haber verdik. Sağlık ekipleri gelip götürdü." dedi.

Gülay Taşlıoğlu ise bebeği görünce yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek, "Eşim 'Bebek var.' burada dedi. Kucaklayıp ısınsın diye içeriye götürdüm. Ormanda doğmuş gibi kundağında odun kırıntıları vardı. Ağzına toprak gibi bir şey bulaşmıştı. Acemice konulmuş değildi, üzeri giydirilmişti. Ayakları çıplaktı, çok üşümüştü. Jandarma ve hemşire gelinceye kadar sobanın yanında ısıttık." diye konuştu.