Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bornova'da yarın 13 saat su kesintisi uygulanacak
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), vana değişimi nedeniyle Bornova ilçesindeki bazı mahallelere 13 saat su verilemeyeceğini duyurdu.
İZSU'dan yapılan açıklamada, Merkez Güney Bölge Teknik Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Kemalpaşa Caddesi ve Aydınlar Caddesi'nde bulunan vananın değişiminin planlandığı belirtildi.
Söz konusu çalışma nedeniyle yarın 09.00 ile 22.00 saatleri arasında su verilemeyeceği kaydedildi.
Su kesintisinden Karacaoğlan, Yunus Emre, Işıklar, Egemenlik, Gürpınar, Ümit, Kemalpaşa ve Yeşilova mahallelerinin etkileneceği belirtildi.
Etiketler: İzmir Su Kesintisi
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