Açık 2.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.12.2023 00:07

Burdur'da evde doğal gaz patlaması: 2 yaralı

Burdur'da doğal gaz sıkışması sonucu müstakil evde meydana gelen patlamada iki kişi yaralandı.

Burdur'da evde doğal gaz patlaması: 2 yaralı

Fevzi Çakmak Mahallesi 23001 Sokak'taki müstakil bir evde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan Mustafa ve Gülsüm Nalbant çifti sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yüzlerinde ve ellerinde 2. derece yanık oluşan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan ilk belirlemelere göre patlamanın, doğal gaz kaçağı olan evde gaz birikmesi sonucu meydana geldiği belirlendi.

Ayrıca, Karasenir Mahallesi'ndeki bir evde sobadan kaynaklanan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde hasar oluştu.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, doğal gaz kullanılan evlerde çalışan gaz dedektörü ve hava alan menfezlerin bulunması gerektiğini söyledi.

Doğalgaz tahliye menfezlerinin kesinlikle kapatılmaması uyarısında bulunan Ballak, "Kış aylarındayız, sobalı evlerin de bacaları temizletilirse bu tür yangınların da önüne geçilir. Yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Burdur Yangın
Sıradaki Haber
Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:50
Fed Başkanı faiz artırım döngüsünün zirvesine yakın olduklarına dikkat çekti
00:47
İsrail'de muhalefet lideri Lapid, Netanyahu'yu "yalancılıkla" suçladı
00:22
Silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
23:56
Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem
23:47
Hamas lideri Heniyye: Gazze'yle ilgili içinde Hamas'ın olmadığı her türlü senaryo hayaldir
23:45
Bangladeş’te rayların kesilmesi sonucu yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 12 yaralı
İsrail saldırılarından kaçarak Refah'a sığınan Gazzeliler, soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor
İsrail saldırılarından kaçarak Refah'a sığınan Gazzeliler, soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor
FOTO FOKUS
Venezuela'da tiner yüklü kamyonun yol açtığı zincirleme kazada 18 kişi öldü
Venezuela'da tiner yüklü kamyonun yol açtığı zincirleme kazada 18 kişi öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ