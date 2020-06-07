Burdur'da koronavirüs tedbirleriyle ilgili alınan kararları emniyet ekipleri titizlikle incelemeye devam ediyor.

Burdur'da polis ekipleri, araçlarıyla konvoy oluşturarak İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karara aykırı olarak asker uğurlaması yapan grubu evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

[Fotoğraf: DHA]

Ancak konvoydaki kişiler polisin uyarısına rağmen tekrar şehir merkezine girdi. Bunun üzerine ekipler harekete geçti. Asker konvoyu yapanlara ait araçlar bekçiler tarafından durduruldu. Diğer ekiplerin de gelmesiyle bu kişilerin kimlikleri toplandı.

Bir otomobil trafikten men edildi

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karara aykırı olarak asker uğurlaması ve asker konvoyu yaptıkları için polis ekiplerince 8 kişi hakkında 3 bin 150'şer liradan toplam 25 bin 200 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 1 otomobil trafikten men edilirken, 3 araca da çeşitli eksikliklerinden dolayı 1100 TL trafik cezası kesildi.