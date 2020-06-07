Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'da tarım işçilerini taşıyan kamyon devrildi: 2 ölü, 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da yola çıkan ineğe çarparak şarampole devrilen kamyonun kasasında yolculuk eden 2 tarım işçisi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.
Aydın'da Cafer Akmeşe'nin kullandığı mısır yüklü kamyon, Ulukonak mevkisinde yola çıkan ineğe çarparak şarampole devrildi.
Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonun kasasında mısırların arasında yolculuk eden tarım işçileri Mahsun Altıntaş ile Oktay Ceylan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan şoför ile 7 kişi ise Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.
Etiketler: Ulukonak tarım işçisi aydınSon Güncelleme: 7 Haziran 2020 Pazar 11:29
Son Haberler
- 12:03
- 12:02
- 11:45
- 11:47
- 11:36
Sıradaki Haber
Ankaralılar dijital ortamda mezarlıklara artık daha kolay ulaşabilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz