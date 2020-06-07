Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankaralılar dijital ortamda mezarlıklara artık daha kolay ulaşabilecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi, mezar yeri ve konumlarına daha kolay ulaşmalarını sağlayan "Mezarlık Bilgi Sistem Uygulaması"nı güncelledi. Başkentliler, kabir sorgulamasına artık daha kolay ulaşabilecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezarlıklar Daire Başkanlığının çalışmasıyla vatandaşlar artık kabir sorgulamasına daha basit bir sistemle, konum simülasyonları ile birlikte web ve mobil servisler üzerinden artık daha kolay ulaşabilecek.
MEBİS uygulamasına "https://mebis.ankara.bel.tr" adresinden ulaşılabilecek. Vatandaşlar uygulama üzerinden mezarlık seçimi ile isteğe bağlı olarak ''ad, soyad, baba adı, ada, parsel'' bilgilerinden birini kullanarak sorgulama yapabilecek.
Sonuç ekranından ise kabir yerini görmek için "haritada göster" butonu tıklanarak, mevcut konumdan kabre kadar yol tarifine ulaşılabilecek.
Ayrıca rota ve mezarlık konumu bilgileri bilgisayar yazıcısı için "PDF" formatına dönüştürülebilecek.
Etiketler: ankara mezarlık mezarlık bilgi sistemiSon Güncelleme: 7 Haziran 2020 Pazar 11:10
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