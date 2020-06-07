Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da evinde 3 EYP bulunan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Adana'da evinde 3 el yapımı patlayıcı (EYP), ruhsatsız 2 av tüfeği ve 2 bin 73 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu gerekçesiyle merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Ekipler evde, 3 boru tipi EYP, ruhsatsız 2 av tüfeği, "kurusıkı" tabir edilen tabanca, 2 bin 73 uyuşturucu hap, 22,93 gram esrar, 97,90 gram Hint keneviri tohumu ele geçirdi.
[Fotoğraf: AA]
Gözaltına alınan zanlı Mehmet K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, narkotik ekipleri "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik kent genelinde düzenlediği operasyonda 5 zanlıyı yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: el yapımı patlayıcı adana haberler ruhsatsız av tüfeğiSon Güncelleme: 7 Haziran 2020 Pazar 10:37
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