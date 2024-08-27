Bunaltıcı sıcaklar yerini sağanağa bırakıyor

Bunaltıcı sıcaklar gitti, yerine yağış geldi.

Bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları bu hafta da değişmeyecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yağışlı havanın hafta boyunca yurdun bazı bölgelerinde etkisini sürdüreceğini aktardı.

"Yağış önümüzdeki bir hafta daha özellikle kuzey ve batı bölgelerimizi etkilemeye devam edecek. Kuzeyden Marmara ve Karadeniz bölgesi, batı bölgelerde ise Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun batısında bir hafta daha öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde olmak üzere gök gürültülü sağanak bekliyoruz."

Üç büyükşehirde hava nasıl olacak?

Çelik, üç büyükşehirle ilgili de şu bilgileri verdi:

"İstanbul ve Ankara’da önümüzdeki günlerde gök gürültülü sağanak devam ediyor. Bugün İstanbul'un özellikle kuzey ilçelerinde yerel olarak yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Ankara ve İstanbul'da en yüksek sıcaklıklar 30 derece civarında olacak. İzmir’de ise hava çoğunlukla parçalı, az bulutlu olacak yağış beklemiyoruz, sıcaklık 34 derece civarında seyredecek."

