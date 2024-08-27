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Türkiye
AA 27.08.2024 07:34

Polisten kaçan kamyonet kaza yaptı: 5 yaralı

İstanbul Küçükçekmece D-100 karayolu Edirne istikametinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Polisten kaçan kamyonet kaza yaptı: 5 yaralı

Gaziosmanpaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan  kamyonet kaçmaya başladı.

Küçükçekmece D-100 karayolu Edirne istikametinde ilerleyen kamyonet, aynı yönde seyreden otomobil ve panelden minibüsle çarpıştı.

Kamyonetin sürücüsü aracın içinde sıkışırken, kaza nedeniyle 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ve diğer 4 yaralı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

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İstanbul Trafik Kazası Polis
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