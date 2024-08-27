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Türkiye
AA 27.08.2024 07:05

Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde yangın: 6 iş yeri küle döndü

Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde bir iş yerinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde yangın: 6 iş yeri küle döndü

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde, Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, mobilya atölyesindeki yangına müdahale etmeye başladı, polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

6 iş yeri küle döndü

Alevlerin bitişikteki 5 iş yerine daha sıçraması üzerine bölgeye takviye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ambulansta tedavi edildi.

Yaklaşık 3 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

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