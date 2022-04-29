İncirliova'nın bilinen simalarından 31 yaşındaki zihinsel engelli Aslı Özakçakoca, 26 Nisan'da Cumhuriyet Mahallesi'nde gezerken bulduğu keseyi, Belediye Başkanı Aytekin Kaya'ya teslim etti.

Emniyet ekipleri, içinde yaklaşık 10 bin lira değerinde altın olduğu belirlenen keseyle ilgili çalışma başlattı. Belediye hoparlörlerinden de anons yapıldı.

Belediye Başkanı Kaya, bugün yeniden belediyeye gelen Özakçakoca'ya bayramlık kıyafet hediye etti.

"Altınların sahibinin bulunmasını istiyorum"

Kıyafetlerini giyerek gazetecilere açıklama yapan Özakçakoca, "Keseyi bulunca belediyeye getirip teslim ettim. İçinde ne olduğuna da bakmadım. Hemen buraya getirdim, altınların sahibinin bulunmasını istiyorum" dedi.

Başkan Kaya ise Özakçakoca'ya teşekkür ederek, "Aslı, çarşının en güzel kızı, sevilen yüzü. Altınları bize teslim etti. İnşallah sahibi çıkar, onlara teslim ederiz. Aslı'nın kendisi güzel, yüreği de güzel. Allah sağlıklı, uzun ömür versin inşallah" diye konuştu.