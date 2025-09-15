Açık 15.3ºC Ankara
TRT Haber 15.09.2025 06:00

Bugün hava nasıl olacak?

Yeni haftanın ilk gününde, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklığın yurdun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; bugün yurdun kuzeydoğusu ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Afyonkarahisar çevreleri, Burdur'un batısı, Kütahya'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3 büyük ilde hava durumu

Ankara'da haftanın ilk mesai günü hava az bulutlu ve açık, beklenen en yükek sıcaklık 31 derece.

İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, beklenen en yüksek sıcaklık 27 derece.

İzmir'de hava az bulutlu ve açık, beklenen en yüksek sıcaklık 31 derece.

