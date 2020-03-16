Haber Giriş: Kaynak: AA
BUDO'da sefer iptalleri
[Fotoğraf: AA]
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16.30 ve 20.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle BUDO'nun 07.00-14.25 saatlerindeki 9 seferinin de programdan kaldırıldığı duyurulmuştu.
Etiketler: bursa deniz otobüsleri BUDO sefer iptalleriSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 10:35
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