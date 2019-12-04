Türkiye
BUDO ve İDO'da sefer iptalleri04 Aralık 2019 Çarşamba 06:35 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 06:41
İstanbul’da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Marmara Bölgesi’nde etkili olan yağış ve olumsuz hava koşuları nedeniyle BUDO ve İDO’nun bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Seferlere ilişkin BUDO ve İDO’nun resmi internet sitelerinde açıklama yapıldı.
İptal olan seferler şöyle:
BUDO
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO
07:45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
Kaynak: İHA, DHA
Etiketler: sefer iptalleri ido BUDO