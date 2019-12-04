Türkiye

BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

04 Aralık 2019 Çarşamba 06:35 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 06:41

İstanbul’da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]