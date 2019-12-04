Türkiye
Denize düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı04 Aralık 2019 Çarşamba 04:33 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 04:36
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, denize düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Gece saatlerinde, Gönül Yolu Köprüsü'nün Cunda Adası bölümünde kıyıda balık tutanlar, polisi arayarak bir otomobilin köprünün girişinden denize düştüğünü ihbar etti.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, denizdeki 10 YD 390 plakalı otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran hafif yaralı sürücü M.N.A'yı ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine götürdü.
İtfaiye ekiplerinin suya gömülen otomobili çıkarma çalışmaları sürüyor.
Sürücünün ilk ifadesinde, aracını denize bilinçli şekilde sürdüğünü söylediği iddia edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: balıkesir ayvalık cunda adası denize düşen otomobil