Kozcağız beldesi Sütlüce köyünde, E.E. idaresindeki otomobil, öğrenci servisinden inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Yiğit Bayraktar'a çarptı.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Bayraktar, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA