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Bartın'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi öldü04 Aralık 2019 Çarşamba 05:20 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 05:24
Bartın'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.
Kozcağız beldesi Sütlüce köyünde, E.E. idaresindeki otomobil, öğrenci servisinden inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Yiğit Bayraktar'a çarptı.
Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Bayraktar, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Etiketler: Bartın otomobil lise öğrencisi ömer yiğit bayraktar