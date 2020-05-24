"Nerede o eski bayramlar?" diyor, evlerde önceki yılların aksine farklı bir bayram geçiriyoruz. Peki, bu bayramı nasıl geçirmeliyiz? Araştırmacı yazar Fatih Çıtlak, bu bayrama şükür ile başlanabileceğini söyledi.

Telefonla akrabalar, dostlar mutlaka aranmalı. Özellikle yalnız yaşayan büyükler unutulmamalı. Fatih Çıtlak, dargınlıkların giderilmesi için bayramın bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

“Bu bayramlaşmayı çok güzel yapmak istiyorsak, bize kötülük edenleri bile affedecek potansiyeli kalbimizde arayalım. Bizi aramayan insanları arayalım ve bunu sadece ve sadece Allah’ın bizi insan olarak yarattığı şuuru ile yapabilirsek, o insanları ararsak ve gerçekten şu ramazandan sonra beraber olmanın ne kadar ehemmiyetli olduğunu idrak edersek, inanın, bu bayram belki de geçmiş bayramlarımızdan çok daha güzel olacak.”

"Samimiyetle, muhabbetle vaktimizi geçirelim"

Maneviyatın insanları daha mutlu ettiği unutulmamalı. Bayramda evde kaldığımız sürece yapılacak dualar, bayramı daha iyi geçirmemize vesile olabilir.

Çıtlak, “Gelin, bu bayram kalbimizi ihmal etmeyelim. Samimiyetle, muhabbetle, dua ile vaktimizi geçirelim. Biz birbirimize dua etmekle bu bayramı çok güzel bir noktaya getirebiliriz” dedi.