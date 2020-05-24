Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, şüpheli bir aracın içerisinde 30 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttüğü sigara ve tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Harran'da şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, özel yapılmış bölmelere gizlenmiş 30 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Olayla ilgili M.D ve M.D. hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: şanlıurfa kaçak sigara operasyonuSon Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 16:37
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