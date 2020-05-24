Türkiye, bu yıl Ramazan Bayramı'nı evde geçiriyor. Bayramı dört gözle bekleyen çocuklar ise bu yıl, bayram gezmeleri olmayacağı için büyüklerinden harçlık alamayacak.

İzmir ve Ankara'da drone operatörleri, bayramı evde aileleriyle geçiren çocuklara sürpriz yaptı.

Operatörler, drone ile çocukların evlerinin pencerelerine ulaşarak para bıraktı. Böylece çocuklar sokağa çıkmadan, teknolojiden yararlanarak gelenek sürdürüldü.

[Fotoğraf: DHA]

"Onlar çıkamıyorsa biz onlara gidelim"

Türkiye drone şampiyonlarından Berat Özdemir, İzmir'de arkadaşı Levent Ali Dikim'in çocuklarına harçlıklarını, drone ile gökyüzünden ulaştırdı.

"Aklıma böyle bir çözüm geldi. Malum çocuklarımız bu dönemde sokağa çıkamıyor. 'Onlar çıkamıyorsa, biz onlara gidelim' dedim. Zarfa koyduğumuz parayı onlara gönderdim."

[Fotoğraf: DHA]

İHA pilotu Vedat Güneş ise, Ankara'da yaşadığı sitedeki apartmanların terasına çıkan arkadaşlarının çocuklarına aynı yöntemle harçlıklarını verdi.