Dolandırıcılar yine savcı kılığındaydı. Hedeflerinde ise Denizli'den 65 yaşında yalnız yaşayan bir kadın vardı.



Zanlılar, mağdur kadını arayarak bir kuyumcunun öldürüldüğünü, çalınan altınların da evinde olduğunu söyledi. Ardından bir kadın savcının evine geleceğini anlatarak, iyice korkutmaya çalıştılar.

Savcı rolündeki dolandırıcı, arama yapma bahanesiyle mağdur kadının evine gitti. Daha sonra da 250 bin lira değerindeki altınlarına öldürülen kuyumcuya ait olduğunu iddia ederek el koydu. Ardından hiçbir şey olmamış gibi evden çıkarak kayıplara karıştı.

6 zanlı 16 saatte yakalandı

Yaşlı kadın, sahte savcının evi terk etmesiyle dolandırıldığını anladı. Jandarmaya haber verdi. Denizli Jandarma Suç Araştırma Timleri, olaya el koyarak dolandırıcıları aramaya başladı.

Zanlıların kullandığı aracı takibe alan JASAT ekiplerinin çalışması, Antalya ve Bursa'ya kadar uzandı. Şehri terk ettiği anlaşılan 6 zanlı, 16 saat içerisinde yakalandı. Kadın savcı rolündeki zanlının da aralarında bulunduğu dolandırıcılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Yüksel Şimşek