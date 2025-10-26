Parçalı Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.10.2025 18:43

Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege'de etkili fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı, Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan saat 11.00 ve 15.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan 10.00 ve 14.00 seferlerinin iptal edildiği ifade edilen açıklamada, Gökçeada'dan 07.00 ve 19.00, Kabatepe'den 09.00 ve 21.00, Bozcaada'dan 07.00 ve 18.00, Geyikli'den 08.00 ve 19.00 seferlerinin yapılacağı kaydedildi.

ETİKETLER
Çanakkale Deniz Otobüsü
Sıradaki Haber
BUDO'nun bazı seferlerine hava engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:01
Bakan Yerlikaya: Milli Türk Talebi Birliği maziden atiye kurulmuş bir köprüdür
19:57
İstanbul’da hissedilen bir deprem oldu
19:36
Merdan Yanardağ, şüpheli Gün'den para alıp almadığını hatırlayamadığını iddia etti
19:32
Şanlıurfa'da polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
18:43
BUDO'nun bazı seferlerine hava engeli
18:40
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
SOLOTÜRK'ten Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu
SOLOTÜRK'ten Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu
FOTO FOKUS
Yerli füze TAYFUN'dan hedefe tam isabet
Yerli füze TAYFUN'dan hedefe tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ