Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 21:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bozcaada feribot hattına 19 ek sefer
Çanakkale'de, Bozcaada feribot hattındaki yoğunluk nedeniyle yarın 19 ek sefer yapılacak.
Yaşanan yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Geyikli'den Bozcaada'ya saat 10.00'dan 18.00'e kadar her saat başı, Bozcaada'dan da Geyikli'ye 09.00'dan 17.00'ye her saat başı ve saat 20.00'de ek seferler düzenlenecek.
Güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.
Etiketler: Deniz Otobüsü
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