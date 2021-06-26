Yaşanan yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Geyikli'den Bozcaada'ya saat 10.00'dan 18.00'e kadar her saat başı, Bozcaada'dan da Geyikli'ye 09.00'dan 17.00'ye her saat başı ve saat 20.00'de ek seferler düzenlenecek.

Güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.