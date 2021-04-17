Ergene ilçesinin asırlık lezzeti Velimeşe Bozası, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret aldı. Köftesi, kaşarı, peynir helvasından sonra o da, Tekirdağ'ın tescilli lezzetleri arasına girdi.

Boza'nın ilk üretimi Balkanlar'dan göçerek Trakya'ya yerleşenler tarafından yapıldı.

"1870'lere dayanan bir tarihi var"

Boza üreticisi Burak Tuna, "Velimeşe Bozası hak ettiğini aldı. 1870'lere dayanan bir tarihi var. Velimeşe Bozasının üretiminde ağırlıklı mısır darı ve çok bir buğday unu var." dedi.

Ham maddesi, Tekirdağ'da yetişen tahıl ürünleri olan boza, coğrafi işaretle birlikte belli bir standarda da kavuşmuş olacak.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ticari hacim artacaktır diye düşünüyorum. Bölgenin içeceğinin tanıtımı olacaktır." diye konuştu.

Velimeşe bozası, bundan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu'nun belirlediği standartlar dışında ticari olarak üretilemeyecek.

Haber: Levent Silistre