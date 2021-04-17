Ankara'nın Sincan ilçesinde 2 çocuğuyla hastaneden çıkan kadın, çocuklarından birinin içinde olduğu bebek arabasını kaldırımda bırakarak eczaneye girdi.

Kısa süre sonra bebek arabası hareket etti. Bebek arabasını, kaldırımdan düşmek üzereyken eczanede çalışan Serdar Kılıç tuttu.

"Büyük bir düşmeden kurtardım kendisini"

Bebek arabasının hareket etmesi ve Serdar Kılıç'ın koşup son anda yola düşmeden bebeği yakalaması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Eczanenin önündeki kartonları topladığı sırada durumu fark ettiğini söyleyen Kılıç, "O esnada arkamdan bir şeyin geldiğini hissettim ve dönüp baktığımda bebek arabası olduğu gördüm. Elimdeki kartonları atarak bir anlık refleksle arabayı tuttum. Büyük bir düşmeden kurtardım kendisini, çok kötü olabilirdi" dedi.