Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 12:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şehirlerarası otobüslerde koronavirüs denetimi
[Fotoğraf: AA]
Salgınla mücadelede uygulanan kısmi kapanma tedbirleri kapsamında, şehirlerarası taşımacılık yapan otobüslerde denetim yapıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar gişeleri mevkisinde kontrol noktası oluşturan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğunlaştırılmış dinamik denetimde şehirlerarası taşımacılık yapan otobüsleri durdurarak kontrol etti.
Ekipler, Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını, sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralına uyulup uyulmadığını inceledi.
Denetimlerde yolcuların HES kodu sorgulaması da yapıldı.
Jandarma ekiplerince, yolculara içerisinde maske, eldiven, dezenfektan ve kolonyanın olduğu hijyen paketi dağıtıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 13:10
- 13:05
- 12:38
- 12:45
- 12:17
Sıradaki Haber
Doğu'da 4 il için çığ uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz