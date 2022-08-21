Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 02:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boya yaparken balkondan düşen genç ağır yaralandı
[Fotograf: İHA]
Kırıkkale'de balkonda boya yaptığı sırada yere düşen kişi ağır yaralandı.
Sanayi Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki evlerinin birinci katında balkonda boya yapan Ahmet S., dengesini kaybederek toprak zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan genç, 112 Acil Servis ekibince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.
Etiketler: Kırıkkale
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