İstanbul’da yaşayan 38 yaşındaki Kübra Boyraz, 19 Eylül’de Beylikdüzü’nde gittiği güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra hayatını kaybetmişti. Babanın şikayeti üzerine polis ekipleri konuyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Gözaltına alınan merkez çalışanı 5 kişi serbest bırakıldı.

“Müsaade etmeseydim beni kovardı"

Yeni görüntülerin ortaya çıkması üzerine serbest bırakılan 5 kişiden işyeri sahibi Erdal Doğruya ve Doktor Öner Özsoyeri savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.



Doktor Özsoyeri'nin ifadeleri ortaya çıktı. Botoksu kendisinin değil patronunun yaptığını iddia eden Özsoyeri, “Müsaade etmeseydim beni kovardı. İlkokul mezunuydu, doktorluğa özeniyordu” dedi.

"Doktorluğa özeniyordu"

İşte Dr. Özsoyeri’nin ifadesinin ayrıntıları: “O gün Kübra hanıma tıbbi müdahalede bulunmasına müsaade ettim. Çünkü ben onun yanında çalışıyorum. Kendisi benim patronum. İtiraz etmiş olsaydım beni kovardı. Boyun fıtığı olduğu için Kübra Boyraz'a işlem yapmayacağımı söyledim ama Erdal Doğruya “Ben yaparım” dedi. Daha sonra Erdal bey ve Kübra hanım odaya girdiler. Hatalı işlemi yapan Erdal Doğruya ilkokul mezunuydu ve tıbbi müdahale yapma yetkisi olmamasına rağmen doktorluğa özeniyordu…"

"Şekeri düştü sandık, lokum verdik"



Doktor Öner Özsoyeri, işlemin ardından Kübra Boyraz'ın fenalaştığını anlattı. Kan şekerinin düştüğünü sandıklarını söyledi. Ayran ve lokum verdiklerini ifade eden Özsoyeri, Boyraz'ı evine bıraktıklarını aktardı.

Olayda gözaltına alınan güzellik merkezi çalışanı 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.