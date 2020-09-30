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Mersin'de yaban keçisi avlayan 2 kişiye 33 bin 111 lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin'in Toroslar ilçesinde yaban keçisi avlarken yakalanan 2 kişiye 33 bin 111 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Cehennemderesi mevkisinde inceleme yaptı.
Çalışmada, yaban keçisi avladığı tespit edilen 2 kişiye 5 bin 334 lira idari ceza uygulandı.
Bir keçiyi öldürdüğü belirlenen 2 kişi ayrıca 27 bin 777 lira tazminat ödeyecek.
Etiketler: Mersin toroslar yaban keçisi avlama cezasıSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 11:38
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