Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Cehennemderesi mevkisinde inceleme yaptı.

Çalışmada, yaban keçisi avladığı tespit edilen 2 kişiye 5 bin 334 lira idari ceza uygulandı.

Bir keçiyi öldürdüğü belirlenen 2 kişi ayrıca 27 bin 777 lira tazminat ödeyecek.