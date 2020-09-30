Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'de FETÖ operasyonunda aralarında farklı kurumlardan ihraç edilenlerin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY üyesi firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Kocaeli'de ikamet eden, 5 ilde haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında farklı kurumlardan ihraç edilenlerin de bulunduğu 4 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kocaeli FETÖ operasyonu fetöSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 10:36
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