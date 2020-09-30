İstanbul'da dün öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağmur ve dolu yağışı birçok ilçede hayatı felç etti. Bazı yollarda biriken sular sebebiyle araçlar mahsur kaldı. Birçok ilçede sokaklar yağmur suyuna teslim oldu. Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde suya kapılan buzdolabı sürüklenirken 5 otomobile çarparak zarar verdi.

O anlar işyerinin güvenlik kamerasına ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, suya kapılan buzdolabının arkasından birinin koştuğu ancak buzdolabını yakalayamadığı görülüyor. Buzdolabı park halindeki otomobillere çarparak sürüklenmeye devam ediyor.

"Dolapların peşine koştum yakalayamadım"

Buzdolaplarını durdurmaya çalışan Berat Al, "Bir anda sağanak yağmur sonucu sel oldu. Rögar kapaklarından taşan suyla birlikte su geldi. Burada dolaplarımız duruyordu. Su çok kuvvetli olduğu için dolapları aşağıya kadar sürüklendi. Ben de dolapların bir tanesinin peşine koştum yakalamaya çalışsam da suyun şiddetiyle beraber çok hızlı gitti." dedi.