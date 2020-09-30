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Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi çarşıda gezerken yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde karantinada olması gereken kişi, çarşıda gezerken yakalandı. Karantina ihlali yapan kişi, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
İğneada beldesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıkan ve karantinada olması gerekirken evinden ayrılarak çarşıda gezdiği tespit edilen M.Z.B, ihbar üzerine güvenlik güçlerince yakalandı.
Karantina kuralını ihlal eden M.Z.B. sağlık ekiplerince özel izole edilmiş araçla Kırklareli KYK yurduna yerleştirildi.
M.Z.B. hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: kırklareli demirköy karantina ihlali koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 09:45
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