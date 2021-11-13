İlçede dün akşam saatlerinde, boşanmak isteyen eşi Selime Pişkin'e minibüsle çarparak ölümüne neden olduğu için gözaltına alınan İ.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen İbrahim Pişkin, çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.

Emniyet ve adliye binası önünde güvenlik önlemleri alındı.

Çocuğunun gözü önünde ezdi

İbrahim Pişkin'in emniyet ve savcılık ifadesinde, olayın kaza olduğunu ileri sürerek, "Ben çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum. Olay sonrası herhangi bir tekmeleme eyleminde bulunmadım. Sadece sırtı dönüktü, başını çevirmeye çalıştım. Kazayla oldu" dediği öğrenildi.

Öte yandan, olayın gerçekleştiği anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Selime Pişkin'in kızıyla birlikte yolda yürüdüğü, İbrahim Pişkin'in ise kendisine ait minibüsle eşine çarptığı görülüyor.

4 çocuk annesi kadın bugün toprağa verilecek

Dört çocuk annesi kadının minibüs ile park halindeki başka bir araç arasında sıkıştığını gören vatandaşların kaza yerine doğru koştuğu anlar da görüntülerde yer alıyor.

Selime P'nin cenazesinin bugün ilçede toprağa verilmesi planlanıyor.