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Türkiye
AA 02.01.2024 18:36

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,06 değer kazanarak 7.624,29 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 154,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 77,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 1,60 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,65 ile bilişim, tek gerileyen ise yüzde 1,00 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında Orta Doğu'da sıcaklığını koruyan jeopolitik risklerle karışık bir seyir izlendiğini, ancak yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını belirterek, hafta boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin, yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.650 seviyesinin direnç, 7.500 ve 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,19 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin, 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu.

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