Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'ya gelen leyleklere yuvalarında kar sürprizi
[Fotoğraf: AA]
Bolu'ya gelen leylekler, yuvalarında kar sürpriziyle karşılaştı. Elektrik direklerinin üzerindeki yuvaları beyaz örtüyle kaplandı.
Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, kente gelmeye başladı.
Kentte son günlerde etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava, leylekleri de olumsuz etkiledi.
Elektrik direklerinin üzerindeki yuvaları beyaz örtüyle kaplanan leylekler, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Etiketler: Bolu
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