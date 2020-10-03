Bolu Belediyesi tarafından Gölyüzü Mahallesi'nde bulunan Hisar Tepesi'ndeki, 40 metre yüksekliğindeki bayrak direğini Azerbaycan bayrağı çekildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dev Azerbaycan bayrağını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, Azerbaycan'ın Türk olduğunu ve Karabağ'ın ise Türk yurdu olduğunu vurguladı.