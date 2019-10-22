Bolu'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü22 Ekim 2019 Salı 21:13 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 21:18
D-100 kara yolunun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Karabük'ten Gerede istikametine seyreden Cevdet Cort yönetimindeki hafif ticari araç, D-100 kara yolu Çayören mevkiinde Şafak Evcin idaresindeki odun yüklü kamyonla çarpıştı. Aynı yönden gelen Ahmet Alp'in kullandığı otomobil de hafif ticari araca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hafif ticari araçta sıkışan sürücü ile Cevat ve Perihan Cort'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan aynı araçtaki Nurten Cort ile otomobil sürücüsü Alp, Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılan cesetler de aynı hastanenin morguna götürüldü.
Ekiplerin çalışmasının devam ettiği kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Kaynak: AA