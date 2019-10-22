Afyonkarahisar'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 19 yaralı22 Ekim 2019 Salı 19:03 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 19:07
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kamyon ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.
Hasan Kızılkaya idaresindeki kamyon, Emirdağ-Bolvadin kara yolu Suvermez kavşağında Mustafa Aykuş yönetimindeki servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada, servis minibüsünün sürücüsü Aykuş ile araçta bulunan Yurdamert Aykuş, Hatice Aykuş, İbili Karakuş, Şerif Aykuş, Gülsüm Yıldırım, Ethem Yıldırım, Elif Yıldırım, İsmail Kutlu, Ümmü Yıldız, İmmahan Türk, Ali Kaplan, Fatma Çıraklı, Durdane Yavuz, Şerafeddin Yavuz, Receb Yıldız, Havva Tantış, Durkadın Kutlu ile Afganistan uyruklu Shamsulhaq Shahrazat yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Adayazı köyü okul servis aracı olduğu öğrenilen minibüsün köyden ilçeye pazar alışverişine giden yolcuları taşıdığı öğrenildi.
Kaynak: AA