Türkiye
Fırat'ın doğusunda komandoların arama tarama faaliyetleri sürüyor22 Ekim 2019 Salı 18:54 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 19:11
Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde, komandolar tarafından mayın/EYP arama-tarama faaliyetleri devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde, mayın/EYP arama tarama faaliyetlerine devam edildiği belirtildi.
Kahraman Komandolarımız tarafından Fırat’ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde mayın/EYP arama-tarama faaliyetleri devam ediyor.#MSB #TSK #BarışPınarıHerakatı pic.twitter.com/0DQ5HFSt8K— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 22, 2019
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız tarafından Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde mayın/EYP arama tarama faaliyetleri devam ediyor" ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: milli savunma bakanlığı mayın Fırat'ın doğusu eyp