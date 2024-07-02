Bolu'da zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden İ. Ö. yönetimindeki otomobil, Ankara yönü sanayi yan yol kavşağından dönen Engin Gökdemir'in kullandığı otomobille çarpıştı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir başka otomobil ile Y.A. idaresindeki otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Gökdemir olay yerinde, araçtaki Sabri Gökdemir ise kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yaralılar Ü.K, İ.Ö. ve Ö.Ö, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.