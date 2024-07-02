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Türkiye
AA 02.07.2024 14:58

Bolu'da zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bolu'da zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden İ. Ö. yönetimindeki otomobil, Ankara yönü sanayi yan yol kavşağından dönen Engin Gökdemir'in kullandığı otomobille çarpıştı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir başka otomobil ile Y.A. idaresindeki otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

Bolu'da zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Gökdemir olay yerinde, araçtaki Sabri Gökdemir ise kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Bolu'da zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Yaralılar Ü.K, İ.Ö. ve Ö.Ö, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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