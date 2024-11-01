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Türkiye
AA 01.11.2024 00:22

Bolu'da tavuk yüklü tır devrildi

Bolu'da devrilen tırda bulunan 7 bin canlı tavuk yola saçıldı.

Bolu'da tavuk yüklü tır devrildi
[Fotograf: İHA]

Bolu'da faaliyet gösteren bir beyaz et firmasına ait canlı tavuk taşıyan Y.K. idaresindeki tır, Güney Çevre Yolu'nun Paşaköy Mahallesi kesimindeki dönel kavşakta devrildi.

Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçta yüklü olan 7 bin tavuk yola saçıldı.

Bolu'da tavuk yüklü tır devrildi

Bazı tavuklar telef olurken, kazanın etkisi ile kafeslerinden çıkan tavukların yol üzerinde gezindiği görüldü.

Olay yerine gelen firma yetkilileri ile polis ve Karayolları ekipleri, tırın olay yerinden kaldırılması ve tavukların farklı bir araca aktarılması için çalışma başlattı.

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