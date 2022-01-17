Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da sis etkili: Görüş mesafesi 35 metreye düştü
[Fotoğraf: AA]
Bolu kent merkezindeki sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.
Bolu kent merkezindeki Dağkent, Yaşamkent, Yumrukaya, Sümer, Sağlık, Köroğlu, Karaçayır, Kültür, Aşağı ve Yukarısoku mahallelerinde oturanlar, güne yoğun sisle uyandı.
Yola çıkan sürücüler, görüş mesafesinin 35 metreye düşmesi nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı.
Trafik ekipleri uyarıyor
Sis, D-100 kara yolunun kent merkezinden geçen bölümünde de etkili oluyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.
Etiketler: Bolu Hava Durumu Trafik
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