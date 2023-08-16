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Türkiye
AA 16.08.2023 12:24

Bolu'da iki ayrı noktada çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca ve Kayalıdere köyü mevkiilerinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Bolu'da iki ayrı noktada çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Güneyçalıca köyü mevkiinde ormanlık alanda dün çıkan ve yayılımı kısmen engellenen yangına, havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başladı.

İlk belirlemelere göre elektrik hattından kaynaklı çıktığı değerlendirilen yangına, Valilik koordinesinde 3 yangın helikopteri, 1 yangın uçağı, arazözler, su tankerleri, ilk müdahale araçları, dozerler, hizmet araçları, 110 orman personeli ve vatandaşların da desteğiyle müdahale ediliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gerilim hattının kopması yangına sebep oldu

Kayalıdere köyü mevkiinde de yüksek gerilim hattının kopması nedeniyle sabah saatlerinde çıktığı belirtilen yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevre illerden gelen orman ve itfaiye personeli görev yapıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Akşam saatlerinde çıkan yangın kontrol altında

Öte yandan Aşağıkınık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ve arazöz çalışmalara destek verdi.

Çalışmaların arazinin eğimli olması nedeniyle zorlu şartlarda yürütüldüğü bölgede, 27 Temmuz'da da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın 29 Temmuz'da söndürülmüştü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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