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Türkiye
AA 16.08.2023 11:41

Ankara'daki Sırçasaray Barajı'nda sona gelindi

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Ankara'nın Haymana ilçesindeki Sırçasaray Barajı'nda yüzde 90 fiziki gerçekleşme oranının aşıldığını belirterek, "Projeyi bitirmek için adeta zamanla yarışıyoruz" ifadesini kullandı.

Ankara'daki Sırçasaray Barajı'nda sona gelindi

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yazılı açıklamasında, Sırçasaray Barajı'ndaki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Barajda halen gövde dolgusu ve dolusavak inşaatlarının devam ettiğini belirten Balta, inşaatta ulaşım yolları, gövde, dolusavak sıyırma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Balta, gövde dolgusunun da büyük kısmının bitirildiğine dikkati çekerek, "Projede yüzde 90 fiziki gerçekleşme oranı aşıldı. Projeyi bitirmek için adeta zamanla yarışıyoruz. Barajın bu yıl su tutmasını hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

Sırçasaray Barajı'nın 22 bin dekar araziye can suyu vereceğini vurgulayan Balta, yapının bölge tarımı için büyük önem taşıdığını kaydetti. Balta, "Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak Ankaralı üreticiler, 2023 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 44 milyon lira daha fazla kazanacak" bilgisini verdi.

Balta, temelden yüksekliği 67 metre olarak projelendirilen barajın, 29 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacağını belirtti.

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