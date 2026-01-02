Puslu -2.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.01.2026 11:48

Bolu kent merkezinde metrekareye 84,4 milimetre kar yağdı

Bolu'da 7 gün devam eden yağış sonucu kent merkezine metrekareye toplam 84,4 milimetre kar düştü.

Bolu kent merkezinde metrekareye 84,4 milimetre kar yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 26 Aralık'ta başlayan yoğun kar yağışı, il genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye yaklaştığı kent merkezinde, yağışın başladığı 26 Aralık'ta metrekare başına 8,20 milimetre kar yağdı, 27 Aralık'ta da aynı miktarda yağış kaydedildi.

Metrekareye düşen kar miktarı 28 Aralık'ta 39 milimetre olarak ölçülürken, sonraki 3 günde toplam 12 milimetre yağış gerçekleşti.

Kent merkezinde dün ise metrekare başına 17 milimetre kar düştü.

ETİKETLER
Bolu Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Arnavutköy'de İSKİ çalışması yarım kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:31
Doğu Anadolu'da 1995 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
12:19
Gambiya açıklarında onlarca kişi denizde kayboldu
12:19
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 891 şüpheli yakalandı
12:16
İstanbul'da durakta bulunan bebek koruma altına alındı
12:25
Karadeniz'de 1327 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
11:47
YÖK ve 4 üniversite tarafından "Enerji Akademisi" kurulacak
Paletli ambulans ekipleri, karlı yolları aşarak hastaların imdadına yetişiyor
Paletli ambulans ekipleri, karlı yolları aşarak hastaların imdadına yetişiyor
FOTO FOKUS
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 26 tutuklama
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 26 tutuklama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ