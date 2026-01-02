Puslu -2.1ºC Ankara
İHA 02.01.2026 11:07

Arnavutköy'de İSKİ çalışması yarım kaldı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde iddiaya göre, İSKİ tarafından yaklaşık iki ay önce başlatılan altyapı çalışması yarım kaldı. Kazılan yolların, derin çukurların ve yol kenarlarına bırakılan boruların hem sürücüler hem de yayalar için tehlike oluşturduğu ifade edildi.

Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde iddiaya göre iki ay önce başlayan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) çalışması, mahalle sakinleri için çileye dönüştü.

Bir süre çalışan İSKİ çalışanlarının bir daha mahalleye uğramadığı öne sürüldü. Mahalle sakinleri iki aydır devam eden mağduriyet nedeniyle yetkililerden çözüm beklediklerini söylerken, İSKİ'ye ait boruların ve ekipmanların da yol kenarlarında bırakıldığı görüldü.

"Normal, tertemiz bir sokaktı, şimdi geçilmiyor"

Mahalle sakini Ramazan Miraç Kılıç, "Buraları mahvettiler, üç dört metre derinlikte kazdılar. Yağmur yağdığında çamur içinde kalıyoruz. Çocuklar okula gidip gelirken zorlanıyor. Normal, tertemiz bir sokaktı, şimdi geçilmiyor. İki aydır ne gelen var ne giden. Yarım yamalak bıraktılar, gittiler" dedi.

İSKİ İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi
