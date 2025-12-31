Çok Bulutlu 0.9ºC Ankara
AA 31.12.2025 13:43

Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara ve İstanbul istikametleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların ulaşımına kapatıldı.

Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, bölgede ulaşımın devamlılığı için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Bu arada yolun Ankara istikameti, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde oluşturulan polis noktasından itibaren ağır tonajlı araçların ulaşımına kapatıldı.

Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların sürücüleri, buradaki kavşaktan geri döndürülüyor.

Yağışın etkisini artırması nedeniyle olası trafik kazaları ve araç kaymalarının önüne geçilmesi için yolun İstanbul istikameti de ağır tonajlı araçlara kapatıldı.

Güzergahta ilerleyen ağır tonajlı araçların, polis ekiplerince Bolu kesimi Elmalık Kavşağı'nda oluşturulan kontrol noktasından geçişine izin verilmiyor.

ETİKETLER
Ankara Bolu İstanbul Kar Yağışı Ulaşım
