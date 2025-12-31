Çok Bulutlu 0.9ºC Ankara
AA 31.12.2025 13:37

İstanbul Valiliği uyardı: Akşam saatlerine dikkat

İstanbul Valiliği, kentte akşam saatlerinden itibaren kar yağışı görülebileceğini belirterek, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.



Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, akşam saatlerinden sonra kar yağışı şeklinde olmasının tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kar yağışının sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması beklenmektedir. Kar yağışı özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik ilçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer'in kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

ETİKETLER
İstanbul Valiliği Kar Yağışı
