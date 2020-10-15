Haber Giriş: Kaynak: AA
Bolu Dağı geçişinde araç yoğunluğu
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışma nedeniyle D-100 kara yolunda araç yoğunluğu yaşandı.
Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünün dün ulaşıma kapanması üzerine trafik akışı, D-100 kara yolunun Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine veriliyor.
Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların yavaş seyretmesi nedeniyle zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşuyor.
[Fotoğraf: AA]
Güzergahta görev yapan trafik ve Karayolları ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hatalı sollama yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.
Çalışmaların 14 Kasım'da tamamlanmasının ardından otoyolun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi yeniden ulaşıma açılacak.
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